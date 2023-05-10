logo

BTC/USD

27593.47

ETH/USD

1839.74

LTC/USD

79.27

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи: в чем причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи: в чем причина

Непростая ситуация в Украине не позволила Залужному принять участие в конференции НАТО

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Тема войны в Украине будет одной из ключевых на сегодняшнем заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный участвовать в нем не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр, пишет "bankingnews.gr".

Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи: в чем причина

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Роб Бауэр отметил, Валерий Залужный отказался участвовать даже в режиме видеоконференции, сославшись на напряженную оперативную обстановку в Украине.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Бауэр сообщил, что о подготовке контрнаступления ВСУ представителей стран НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.                                                                              

При этом адмирал отметил, что Россия находится на 15-м месяце войны, которая должна была длиться три дня. 

"Голиаф шатается, потому что Давид продемонстрировал исключительную стойкость и тактическое мастерство", — цитирует британского адмирала агентство PAP.

Читайте также на портале "Комментарии" — реально ли начать переговоры о мире в Украине: генсек ООН сделал заявление.

Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bankingnews.gr/diethni/articles/677620/to-nato-itan-etoimo-otan-o-putin-eisevale-stin-oukrania-stoltenberg-pio-epikindyno-to-mellon
Теги:
comments

Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:50

Дивно, а сонцесяйному корумпованому вождю всесвіту, складна ситуація в Україні не заважає возити з собою державним коштом величезну світу улюбленців. Розповідати світу про трибунали для його, ще не переможеного, партнера по юдейському протистоянню за сфери впливу. Розповідати, як натовпи інвесторів приїдуть в його Нью Васюкі.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!