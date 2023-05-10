Залужный отказался от участия в конференции НАТО даже по видеосвязи: в чем причина

Тема войны в Украине будет одной из ключевых на сегодняшнем заседании военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов. Однако главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный участвовать в нем не будет. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Военного комитета НАТО британский адмирал Роб Бауэр, пишет "bankingnews.gr".

Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Роб Бауэр отметил, Валерий Залужный отказался участвовать даже в режиме видеоконференции, сославшись на напряженную оперативную обстановку в Украине.

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Бауэр сообщил, что о подготовке контрнаступления ВСУ представителей стран НАТО проинформирует военный представитель Украины в Брюсселе.

При этом адмирал отметил, что Россия находится на 15-м месяце войны, которая должна была длиться три дня.

"Голиаф шатается, потому что Давид продемонстрировал исключительную стойкость и тактическое мастерство", — цитирует британского адмирала агентство PAP.

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.



