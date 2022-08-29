Захватчики объявили срочную "эвакуацию с рабочих мест" в Новой Каховке: какая причина

В оккупированной Новой Каховке в Херсонской области 29 августа объявили "эвакуацию с рабочих мест". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает российской пропагандистское информагентство "ТАСС".

Новая Каховка. Фото: из открытых источников

Российские оккупанты заявляют, что Вооруженные силы Украины наносят удары по городу, в том числе из реактивных систем залпового огня HIMARS.

По информации российских СМИ, жители города находятся в бомбоубежищах, не перестает работать сигнал воздушной тревоги.

Стоит напомнить, что 29 августа оперативное командование "Юг" подтвердило, что украинские войска прорвали первую линию обороны россиян в Херсонской области. Вооруженные силы Украины 29 августа нанесли удар по Бериславскому машиностроительному заводу в Херсонской области, куда оккупанты стянули технику и живую силу.

Читайте также на портале "Комментарии" — во время своего обращения, в последнее воскресенье лета, когда празднуется День шахтера и дни ряда городов Донбасса, включая временно оккупированный Донецк, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна помнит обо всех оккупированных городах и людях, живущих там. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории. Включая Крым. Какие есть сценарии такого возврата? Какие условия должны сложиться для этого? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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