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ВСУ обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой

В Минобороны просят гражданское население переждать контрнаступление ВСУ в укрытиях

сегодня, 15:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Украинские защитники не наносят удары по объектам инфраструктуры и тем более переживают за гражданское население. Тем не менее, Минобороны Украины обращается к жителям оккупированных территорий, где идут ожесточенные бои с агрессором с просьбой – найти укрытия, чтобы защитить себя и своих близких от возможных ранений. Как передает издание "Комментарии", об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

ВСУ обратились к украинцам в оккупации с важной просьбой

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Руководительница пресс-центра отметила, что Минобороны Украины продолжает поддерживать коммуникацию с гражданским населением в оккупации, доносить главные месседжи о том, что украинская армия собирается освободить оккупированные территории, но при этом старается не наносить удары по объектам инфраструктуры.

Гуменюк уточнила, что события могут разворачиваться очень оперативно и ситуация может меняться также динамично. Поэтому каждый гражданин Украины, который находится на оккупированной территории, сам должен решать, где и как ему переждать боевые действия, чтобы не пострадать от столкновений.                                                                                                                                                                                 

Читайте также на портале "Комментарии" — какие сценарии возврата оккупированных территорий – когда это может произойти.

Также издание "Комментарии" сообщало — достаточно ли мир уже ввел санкций против России – какие еще ограничения могут ударить по агрессору, чтобы продолжать войну против Украины стране-агрессору стало невозможно.




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