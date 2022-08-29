Достаточно ли мир уже ввел санкций против РФ – какие еще ограничения могут ударить по агрессору

Активно обговаривается 8 пакет санкций ЕС против РФ. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что туда следовало бы внести, а также насколько эффективны уже имеющиеся ограничения.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Санкции можно наложить таким образом, чтобы россияне имели возможность поставлять уран, но лишились возможности строить атомные санкции

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что в идеале нужны дополнительные ограничения против России в финансовом секторе, вторичные санкции за попытку обхода уже наложенных ограничений, удары по газу и по Росатому – за поведение на Запорожской АЭС.

"Нефть и газ на мировом рынке найти можно, хоть и не быстро. В Катаре, Иране, Венесуэле, ряде других стран. Но с Росатомом будет сложнее, – отмечает эксперт. – Лишь несколько стран в мире обладают технологиями полного цикла переработки урана. Если не ошибаюсь, даже США закупают уран у Росатома".

Но при желании, продолжает Тарас Загородний, санкции можно наложить таким образом, чтобы россияне имели возможность поставлять уран, но лишились возможности строить атомные санкции, как они делают сейчас в Турции, Венгрии, Иране.

"Важно как-то ограничить действия Росатома, – акцентирует эксперт. – Потому что никаких санкций против данной компании нет, хоть ее специалисты фактически содействуют ядерному терроризму".

РФ ищет пути обхода уже введенных ограничений

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской военно-гражданской администрации (2015-2016 годы) Георгий Тука рассуждает так:

"Я в последнее время несколько раз смотрел профессиональную аналитику о коэффициенте полезного действия тех санкций, что уже введены. И, с моей точки зрения, имеющиеся – довольно эффективны. Но, как мы и предугадывали, РФ ищет пути обхода уже введенных ограничений. К сожалению, в этом процессе у нее хватает помощников, которые заинтересованы, в первую очередь, в получении прибыли. И те же подсанкционные уголь, нефть она с успехом продает на азиатских рынках".

Кроме того, продолжает эксперт, следует что-то делать с компаниями, которые лишь фиктивно уходят с российского рынка.

"Так, я видел новость о нелицеприятных действиях американской компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Reebok. Она долго не решалась уходить с российского рынка, потом заявила что уходит. А в итоге передали контроль над сетью своих магазинов в РФ (более ста) турецкому холдингу. Не за бесплатно, понятно. Но такие действия – точно на руку стране-агрессору. Так турки не присоединяются к санкции, они фактически будут представлять продукцию Reebok на российском рынке. Это просто один из примеров. А в принципе эта ситуация присуща далеко не только таким потребительским товарам как спортивная одежда или обувь. К сожалению, подобные действия предпринимаются и будут предприниматься в куда более важных сегментах как-то нефтедобыча, электроника и тому подобное", – отмечает Георий Тука.

Именно поэтому, с его точки зрения, важно не столько вводить новые санкции, сколько добиться неукоснительного исполнения уже имеющихся. С обязательным наказанием тех, кто помогает стране-агрессору их обходить.

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