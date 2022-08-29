Какие сценарии возврата оккупированных территорий – когда это может произойти

Во время своего вечернего обращения 28 августа, в последнее воскресенье лета, когда празднуется День шахтера и дни ряда городов Донбасса, включая временно оккупированный Донецк, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наша страна помнит обо всех оккупированных городах и людях, живущих там. Он заверил, что Украина обязательно вернет свои территории. Включая Крым. Какие есть сценарии такого возврата? Какие условия должны сложиться для этого? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Под ударом украинских огневых систем окажется значительное количество инфраструктурных объектов Крыма, в том числе, станция Джанкой

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверен, что возможны только силовые сценарии возвращения украинских территорий.

"На сегодняшний день ситуация политически зашла в такой угол, из которого нельзя выйти исключительно дипломатическим способом. Так что сценарии будут только военно-политическими, – подчеркивает он. – Это комбинация военных операций и политических шагов, которые будут иметь целью освобождение наших территорий".

По словам полковника, мы уже видели военно-политическую операцию, когда весной освобождали Киевскую, Черниговскую и Сумскую области. Тогда противник без видимого военного разгрома отошел с занятых позиций, не имея возможности их удерживать под давлением военных, политических, экономических, международных обстоятельств.

"Такая же ситуация может быть и в дальнейшем, – прогнозирует Сергей Грабский. – Почему мы так внимательно следим за ситуацией на юге? Потому что успех ВСУ на том направлении может стать последним камнем на весах, который обрушит лавину (в данном случае – освобождение наших территорий)".

Но для этого, подчеркивает военный эксперт, должны быть созданы определенные условия.

Этап первый – освобождение правого берега Днепра. Отход противника на левый берег, что практически сделает невозможным прорыв россиян в сторону Запорожья.

Этап второй – передвижение наших пусковых позиций, РСЗО, ракетных систем, дальнобойной артиллерии на правый берег Днепра, что сделает оккупированный Крым уязвимым, причем на оба перешейка.

"Под ударом украинских огневых систем окажется значительное количество инфраструктурных объектов полуострова, – поясняет полковник. – В том числе, станция Джанкой – единств узловая, через которую совершаются перевозки по Крыму. И если Джанкой утратит свое значение как важный пункт и узел обеспечения, то говорить об использовании Крыма как некого сухопутного авианосца РФ уже не придется. Полуостров превратиться на отдельную территорию, такой себе анклав с ограниченными возможностями поставок".

По словам Сергея Грабского, никто не знает, когда именно это станет возможным. Ситуация динамично меняется.

"В середине июля — начале августа, в связи с тем, что количество войск противника на правом берегу Днепра было невысоким, мы начали всерьез рассматривать вопрос проведения наступательных операций. Оккупанты, понимая исключительную стратегическую важность южного направления, начали активную переброску туда сил и средств. В итоге, – отмечает эксперт, – создалась ситуации, когда россияне имеющимися там войсками и техникой не могут проводить активные наступательные операции. В том числе благодаря ударам ВСУ по линиям коммуникаций – Антоновский мост, Каховская ГЭС и так далее. А мы, в силу того, что недостаточно обеспечены наступательным вооружением (людей хватает), не можем себе позволить атаковать пехотой укрепленные позиции противника, не обработанные перед этим соответствующие артсистемыми и не имея достаточно бронетехники для перемещения пехотинцев".





Украинцы не хотят идти на уступки России и путинферштеерам на Западе

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает, что Деминициативы провели опросы с социологической службой Центра Разумкова. Делали это с 5 по 12 августа методом face-to-face на всех территориях, контролируемых правительством Украины (и на которых не ведутся боевые действия). Выяснили, что более 90% опрошенных верят в победу Украины в этой войне.

"Это наиболее объединяющий украинцев фактор! – акцентирует эксперт. – Только 4% респондентов не верят или, скорее, не верят в победу. 31% верующих в победу считают, что она состоится до конца этого года. Но реалистично ли это, не будет ли разочарования? 34% считают, что она наступит через 1-2 года. 7% полагают, что для этого понадобится от 3 до 5 лет. Еще 23% затруднились ответить на этот вопрос".

Но возникает вопрос, продолжает Алексей Гарань, что же можно считать такой победой? Большинство опрошенных (55%) говорят, что ей можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины – и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года. Еще 20,5% даже более радикальные – победой в войне для них будет уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России.

"Относительно небольшие части респондентов будут считать победой завершения войны с теми или иными уступками со стороны Украины, – продолжает профессор. – Около 9% сочтут победой изгнания российских войск со всей территории нашей страны, кроме оккупированного Крыма, 7,5% – восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, а 3% – прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, которые были захвачены в результате полномасштабного вторжения. Резюмируя: украинцы не хотят идти на уступки России и путинферштеерам (Putin-Versteher – немецкий политический неологизм, буквально означающий "тот, кто понимает Путина", пророссийское лобби – прим. ред.) на Западе – и готовы продолжать борьбу. Это наш аргумент, чтобы Запад продолжал давать оружие, что позволит ВСУ, наконец, перейти в контрнаступление".



После возвращения Крыма – Донбасс вернется сам



Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк уверен – то, что сегодня мы видим не полный контроль Путиным за ситуацией в Крыму (периодическая "бавовна" там, постоянные атаки беспилотников), говорит о том, что полуостров может вернуться в Украине ранее, чем ожидали. И даже ранее, чем Донбасс.

"После возвращения Крыма – Донбасс вернется сам. Потому что РФ будет унижена и деморализована. Плюс – полная демонстрация того, что Путин – никакой полководец и мертв как политик. И это может привести к полной деоккупации украинских территорий", – прогнозирует эксперт.

По мнению Николая Давидюка, украинцы сейчас двигаются в правильном направлении.

"Изменение тактики с "сначала вернуть Донбасс, а потом когда-нибудь – Крым", на "сначала Крым, потом Донбасс") приносит хорошие плоды. И это дает неплохой шанс на деоккупации всех украинских территорий в обозримом будущем", – считает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, где Россия задействует 3-й армейский корпус в Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!