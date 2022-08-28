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В США рассказали, где Россия задействует 3-й армейский корпус в Украине

Части армейского корпуса могут быть развернуты возле Херсона

сегодня, 10:30 comments1017
Автор:

Кравцев Сергей
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Подразделения третьего армейского корпуса, который путинский режим собрался отправить в Украину, вряд ли привнесут эффективную боевую мощь, считают в Институте изучения войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете ISW.

В США рассказали, где Россия задействует 3-й армейский корпус в Украине

Россия перебросит в Украину 3-й армейский корпус. Фото: CIT

По данным ISW, Россия перебросит 3-й армейский корпус для возобновления наступательных операций, возможно, на направлении Донецка и на южном направлении.

Некоторые батальоны перебрасывают на передовую сразу после сокращенной подготовки.

Институт предполагает, что россияне намерены ввести 3-й армейский корпус для усиления наступательных операций под Донецком, где движение вокруг Марьинки, Песков и Авдеевки застопорилось.

Эксперты считают, что личный состав многих частей 3-го армейского корпуса недостаточно обучен или дисциплинирован, хотя и хорошо вооружены – имеют новейшее оружие и технику: БМП-3, танки Т-80БВМ, Т-90М, автоматы Ак-12 и т.д.

Также аналитики посмотрели снимки и сообщают, что добровольцы армейского корпуса "физически нездоровы и стары".

ISW, смотря на отчеты украинских военных, предполагает, что что наступательные возможности России в Херсонской области еще больше ухудшились.                                                                                                                                                                               

Однако подразделения армейского корпуса вряд ли смогут создать эффективную боевую мощь, считают в ISW.

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Источник: https://www.iswresearch.org/
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