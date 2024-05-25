Захват Харькова не планировался. Какова истинная цель вторжения РФ на Харьковщину

Российские захватчики не планировали оккупацию Харькова и всей Харьковской области, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

РФ не планировала захват Харькова. Фото из открытых источников

"Вывод из российской операции в Харьковской области прост и очевиден. У россиян нет в планах захвата Харькова и Харьковской области. Их операция даже не направлена на отвлечение украинских ресурсов по другим направлениям, поскольку они прекрасно понимали, что Украина сосредоточила в Харьковской области достаточно резервов, чтобы противодействовать их наступлению. Цель российского наступления в Харьковской области – принуждение к миру из-за демонстрации, что РФ может наступать, открывать новые фронты и угрожать новыми вторжениями в Сумскую, Черниговскую, Киевскую области", — отметил Александр Коваленко.

По словам эксперта, именно поэтому Владимир Путин заговорил о мирном плане Китая.

"Кремль пытается сымитировать большую угрозу и продемонстрировать якобы неспособность ВСУ сдерживать российское наступление, чтобы убедить международных партнеров Украины в необходимости принимать во внимание не только формулу мира Владимира Зеленского, но и китайский мирный план", — резюмировал военный эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.