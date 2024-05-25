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Захват Харькова не планировался. Какова истинная цель вторжения РФ на Харьковщину

Вторжение России на Харьковщину – это попытка принудить Украину к миру

сегодня, 18:35
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики не планировали оккупацию Харькова и всей Харьковской области, заявил военный эксперт Александр Коваленко.

Захват Харькова не планировался. Какова истинная цель вторжения РФ на Харьковщину

РФ не планировала захват Харькова. Фото из открытых источников

"Вывод из российской операции в Харьковской области прост и очевиден. У россиян нет в планах захвата Харькова и Харьковской области. Их операция даже не направлена на отвлечение украинских ресурсов по другим направлениям, поскольку они прекрасно понимали, что Украина сосредоточила в Харьковской области достаточно резервов, чтобы противодействовать их наступлению. Цель российского наступления в Харьковской области – принуждение к миру из-за демонстрации, что РФ может наступать, открывать новые фронты и угрожать новыми вторжениями в Сумскую, Черниговскую, Киевскую области", — отметил Александр Коваленко.

По словам эксперта, именно поэтому Владимир Путин заговорил о мирном плане Китая.

"Кремль пытается сымитировать большую угрозу и продемонстрировать якобы неспособность ВСУ сдерживать российское наступление, чтобы убедить международных партнеров Украины в необходимости принимать во внимание не только формулу мира Владимира Зеленского, но и китайский мирный план", — резюмировал военный эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что точность некоторых западных ракет, переданных Украине, снизилась в 10 раз из-за работы российских РЭБов. Как пишет The Washington Post со ссылкой на конфиденциальные украинские оценки, после того, как уровень точности некоторых видов американского вооружения значительно снизился, Киев прекратил их использование. В частности, речь идет о вооружении, которое имеет спутниковое наведение – снаряды Excalibur и системы HIMARS.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин боится саммита мира, который в июне пройдет в Швейцарии. "Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит. Мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OpohEfedYe8&t=3166s
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