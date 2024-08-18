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Захарова отреагировала на информацию о секретных переговорах Украины и России

Мария Захарова заявила, что Россия не вела переговоры с Украиной для окончания войны.

сегодня, 14:25
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Автор:
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Slava Kot

Спикер МИД РФ Мария Захарова опровергла существование секретных переговоров между Украиной и Россией, которые по информации издания Washington Post должны были состояться в Катаре. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Захарова отреагировала на информацию о секретных переговорах Украины и России

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что между Украиной и Россией не было договоренностей о косвенных мирных переговорах через посредство Катара.

"Никто ничего не срывал, потому что срывать было нечего. Никаких прямых или косвенных переговоров между Россией и киевским режимом по безопасности гражданских объектов критической инфраструктуры не велось и не ведется", — сказала Захарова.

17 августа The Washington Post опубликовал материал, в котором утверждает, что бои в Курской области сорвали мирные переговоры между Украиной и Россией. Американское издание ссылается на неназванных дипломатов и официальных лиц из Украины и Катара.

По информации The Washington Post после начала военных действий на Курщине, россияне отложили встречу с катарскими дипломатами, назвали действия Украины "эскалацией" и призвали "дать время" России для принятия решения. Украина выразила желание провести встречу, но в Катаре считают, без России она не будет полезной.

Украина не комментировала информацию о возможных косвенных переговорах с Россией через посредство Катара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Лукашенко случайно раскрыл настроения Путина. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации, российский диктатор умоляет о мирных переговорах.

Также "Комментарии" писали, что спикер МИД РФ Мария Захарова выдвинула серьезные обвинения Украине из-за боев в Курской области.



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