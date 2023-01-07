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Зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С (ФОТО)

В сеть попали фотографии с уничтоженным российским танком, как оказалось первый случай ликвидации современного танка Т-90С, который был построен для экспорта в другие страны.

7 января 2023, 20:35 comments1772
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Автор:

Slava Kot

Российские войска не успевают восстанавливать свою технику и используют оружие, которое должно было идти на экспорт. Руководитель проекта Oryx Якуб Янковский сообщил, что россияне впервые потеряли Т-90С. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter Янковского, отслеживающего ситуацию с вооружением в контексте войны.

Зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С (ФОТО)

Российский танк Т-90. Фото из открытых источников

Т-90С – это российский танк, созданный на базе танка Т-90 и предназначенный исключительно для экспорта в другие страны. Таким образом, Путин начал использовать для войны в Украине технику, которая должна была быть отправлена в другие страны. Российский танк по сравнению с предыдущей версией получил улучшенную систему стрельбы, а также пулемет с дистанционным управлением.

Как пишут российские СМИ, танк Т-90С имеет мощную систему защиты, которая состоит из нескольких уровней: система дымовой завесы, мощную броню, встроенную динамическую защиту и другие защитные компоненты. Однако такая мощная защита российского танка не спасла его от уничтожения украинскими военными.

Якуб Янковский в своем твите прокомментировал опубликованные фотографии уничтоженной техники и подтвердил, что это первый случай ликвидации танка Т-90С. Посмотреть фотографии с разбитым российским танком Т-90С можно ниже:

Зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С (ФОТО) - фото 2
Зафиксирована первая потеря россиянами танка Т-90С (ФОТО) - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Финляндия готова передать Украине современные танки, однако северная страна называет одно условие для отправки военной техники.

Также "Комментарии" писали о том, что Польша рассматривает возможность отправить в Украину танки Leopard 2, об этом высказался премьер-министр Польши, заверивший, что в ближайшие дни станет известно больше информации.



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Источник: https://twitter.com/Rebel44CZ/status/1610685120800854031
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