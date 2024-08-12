logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией ЗАЭС в черном дыму: что заявил Зеленский о провокации РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

ЗАЭС в черном дыму: что заявил Зеленский о провокации РФ

Владимир Зеленский успокоил, что ситуация на Запорожской АЭС не должна привести к панике украинцев, но мир должен отреагировать

сегодня, 06:47
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

ЗАЭС в черном дыму: что заявил Зеленский о провокации РФ

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский. 

Отметим, вечером 11 августа жители Никополя заметили пожар на территории ЗАЭС. Как сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, предварительно, россияне зажгли большое количество шин в градирнях ЗАЭС. Вероятно, они это сделали с целью провокации или, чтобы запугать украинцев.

Как известно, российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года через несколько дней после полномасштабного вторжения. В настоящее время на территории ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая на днях сообщала о пожарах вокруг атомной станции.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация сверхсложная. Что происходит с ЗАЭС, которую контролируют россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало — "острая фраза" относительно возможности теракта на Запорожской АЭС уже пройдена. Как передает портал "Комментарии", так спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал в эфире телемарафона заявление МАГАТЭ о новом заминировании территории ЗАЭС.

Андрей Юсов намекнул, что ничего нового в действиях врага не наблюдается.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11345
Теги:

Новости

Все новости