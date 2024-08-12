ЗАЭС в черном дыму: что заявил Зеленский о провокации РФ

Российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной станции. Украина ожидает реакцию мира и Международного агентства по атомной энергии. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram заявил президент Владимир Зеленский.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, что сейчас показатели радиации в норме, но ситуация на ЗАЭС не может быть в норме, пока ее незаконно контролируют российские террористы и используют для шантажа и Украины, и всей Европы, и мира.

"Ждем реакции мира, ждем реакции МАГАТЭ. Россия должна за это отвечать. Только украинский контроль над Запорожской станцией может гарантировать возврат к нормальности и полной безопасности", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отметим, вечером 11 августа жители Никополя заметили пожар на территории ЗАЭС. Как сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко, предварительно, россияне зажгли большое количество шин в градирнях ЗАЭС. Вероятно, они это сделали с целью провокации или, чтобы запугать украинцев.

Как известно, российская армия захватила Запорожскую АЭС в марте 2022 года через несколько дней после полномасштабного вторжения. В настоящее время на территории ЗАЭС находится миссия МАГАТЭ, которая на днях сообщала о пожарах вокруг атомной станции.

Читайте также на портале "Комментарии" — ситуация сверхсложная. Что происходит с ЗАЭС, которую контролируют россияне.

Также издание "Комментарии" сообщало — "острая фраза" относительно возможности теракта на Запорожской АЭС уже пройдена. Как передает портал "Комментарии", так спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал в эфире телемарафона заявление МАГАТЭ о новом заминировании территории ЗАЭС.

Андрей Юсов намекнул, что ничего нового в действиях врага не наблюдается.



