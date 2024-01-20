Новое минирование ЗАЭС: в ГУР ответили, стоит ли переживать

"Острая фраза" относительно возможности теракта на Запорожской АЭС уже пройдена. Как передает портал "Комментарии", так спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал в эфире телемарафона заявление МАГАТЭ о новом заминировании территории ЗАЭС.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Юсов намекнул, что ничего нового в действиях врага не наблюдается.

"Еще в прошлом году Главное управление разведки Минобороны даже обнародовало карты минно-взрывных заграждений, которые россияне сделали вокруг периметра Запорожской АЭС и в середине самой станции. Тогда, можем напомнить, что эксперты МАГАТЭ не подтверждали эти факты или не комментировали ситуацию, или обращали внимание на те участки, где такие вещи отсутствуют", — отметил он.

Представитель разведки подчеркнул, что российские оккупанты давно превратили Запорожскую АЭС в военный объект, где располагают свой личный состав и вооружение. При этом он напомнил, что фиксировались обстрелы оккупантов с территории станции и по самой станции, размещение на ее территории реактивных систем залпового огня, также Россия запускала там БПЛА. Он подчеркнул, что разведка всегда говорила об этих угрозах.

По словам Юсова, определенный период была прямая угроза диверсий и теракта на территории ЗАЭС со стороны оккупантов, но в результате ряда мер острую фазу удалось снять. Но угроза и для личного состава, и для объекта будет сохраняться все время, пока он захвачен террористами. Только возвращение станции под украинский контроль позволит восстановить соблюдение стандартов международного атомного права и в целом безопасность гражданского персонала и объекта для всех окружающих территорий.

Отметим, сегодня стало известно, что оккупанты снова заминировали ЗАЭС: появилась реакция МАГАТЭ.



