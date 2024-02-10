Ситуация сверхсложная. Что происходит с ЗАЭС, которую контролируют россияне

О ядерной безопасности не может быть и речи, пока Запорожская атомная электростанция остается под контролем российских оккупантов.

Враг продолжает контролировать ЗАЭС. Фото из открытых источников

По словам руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова, ситуация на ЗАЭС остается сверхсложной.

"На ЗАЭС не хватает квалифицированных работников. 120 сотрудников отказались подписывать контракты с "Росатомом" и не имеют доступа к объекту. Дефицит кадров на электростанции составляет около 50%. Работающие находятся под давлением оКкупантов", — сообщил Иван Федоров.

Глава ОВА отметил, что истекает разрешенный производителем срок пребывания ядерного топлива в реакторах, а потому дальнейшая его эксплуатация может привести к радиационной аварии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на ужасные жертвы, российская армия, похоже, приблизилась к взятию города Авдеевка Донецкой области, пишет The Telegraph. Издание отмечает, что на прошлой неделе российские войска достигли разрушенных окрестностей Авдеевки, что заставило мэра Виталия Барабаша признать критическую ситуацию в городе. Издание пишет, что в случае, если россияне захватят город, возникнут вопросы о том, ослабевают ли Вооруженные силы Украины, в частности, из-за уменьшения поддержки Запада.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что если не будет новых поставок, запасы ракет для украинской противовоздушной обороны закончатся в марте. Американское издание The New York Times пишет, что украинские системы противовоздушной обороны, имеющие решающее значение для защиты гражданского населения от российских ракет, могут остаться без ракет уже в марте, если РФ будет продолжать обстрелы городов.