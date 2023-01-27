Зачем Россия бросает на Украину ракеты-пустышки, - эксперт

Российская оккупационная армия использует для обстрелов городов Украины незаряженные ракеты-пустышки, чтобы рассредоточить украинскую систему противовоздушной обороны, а также из-за нехватки боевых ракет. Об этом в Теле эфире сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".



Ракета Х-55. Фото: uk.wikipedia.org

"Одна из причин, почему это делается — для того, чтобы попытаться обмануть нашу систему, попытаться использовать нашу ракету, чтобы сбить их пустышку и так далее. Вторая причина, о ней меньше говорят, но она есть — это то, что ставятся определенные задачи внутри российского армейского командования, что необходимо поставить определенное количество ракет для нанесения ракетных ударов. И когда не хватает какого-то количества боевых ракет, например Х-55, а перед командиром подразделения, командиром воинской части стоит задача обеспечить такое-то количество, то они могут поставлять определенное количество, только в их составе может быть такая пустышка”, — сказал эксперт.

По его мнению, одна-две ракеты в комплексе не влияют на истощение украинского ПВО.

Как писали "Комментарии", 26 января под Киевом украинская ПВО снова сбила ракету Х-55 с имитатором ядерной боевой части. Тогда армия государства-террориста запускала ракеты Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59 с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей из акватории Черного моря. "Комментарии". Всего за пол дня Россия совершила 55 пусков ракет по Украине, из которых 47 уничтожили ВСУ.

Аналитики отмечают, что так Россия реагирует и пытается запугать украинский народ через решение союзников предоставить танки для борьбы против российской агрессии. На такие действия отреагировала посла США в Украине Бриджит Бринк, осудившая такие действия Российской Федерации и назвавшая это стратегическим провалом президента Путина.

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