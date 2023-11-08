Зачем Путину Авдеевка: какие шансы у россиян захватить город

На первый взгляд могло показаться, что ситуация вблизи Авдеевки Донецкой области стабилизировалась, но на самом деле оккупанты готовятся к третьей волне атак на город. Пока что их сдерживают лишь погодные условия. Зачем Путину этот город? Почему оккупанты так упорно пытаются его захватить? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

С пропагандистской целью Путину накануне выборов и нужна Авдеевка

Кандидат исторических наук, профессор Пражского университета, военный эксперт Юрий Федоров эфире FREEДОМ высказал мнение, что российские захватчики публично объясняют такое рвение оккупировать Авдеевку военной целесообразностью. Впрочем, тоже самое захватчики говорили о Бахмуте.

По словам Федорова, этот город не столь был важен для них в военном отношении, а прежде всего для того, чтобы продемонстрировать российскому обывателю, что Кремль может добиваться успехов и захватывать новые населенные пункты.

Эксперты отмечают, если россияне путем неимоверных усилий все-таки захватят Авдеевку, то российская пропагандистская машина будет подавать это как большую победу. Будет даже громче об этом подаваться, чем, когда РФ оккупировала Бахмут.

"Путину кровь из носа нужна какая-то победа. Иначе возникает вопрос: а что делала российская армия в течение года в Украине, если она ничего не достигла? Взятие Бахмута обернулось необходимостью защищать Бахмут… Итак, Бахмут – не победа. Путину нужна победа", — констатировал Юрий Федоров.

Он добавил, что эта победа не менее важна для российского командования во главе с Шойгу и Герасимовым, которым уже нужно продемонстрировать Путину, что они способны достигать успеха и выполнять поставленные задачи.

Главная угроза – это именно удар с флангов

Военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канала" заявил, что в Авдеевка хоть и сложная ситуация, но пока что ВСУ полностью ее контролируют, враг получает по зубам. Этот город 9 лет уже на самом "передке", он держится за счет того, что вокруг него построен мощный укрепрайон, который не так просто взять. Для штурмов на город оккупанты применяют, в частности, авиацию и тяжелую огнеметную систему "Солнцепек".

Россияне атакуют с флангов – это главная угроза. Однако там расположена открытая территория, вражеские колонны идут в наступление чистым полем.

"Они (россияне – ред.) идут колоннами чистым полем. Более сложного наступления нет. Да, они давят, но пока это не выглядит как победное наступление и серьезные успехи", – отмечает эксперт.

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