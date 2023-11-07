Россияне готовы, но есть один нюанс: в ВСУ рассказали, что мешает РФ начать третий штурм Авдеевки

Российские захватнические войска, по всей видимости, закончили подготовку к третьей волне штурма Авдеевки в Донецкой области, но погодные условия не дают врагу применять технику. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш.

Бои за Авдеевку. Фото из открытых источников

"Третья волна однозначно будет. Враг перегруппировывался после второй неудачной волны своих штурмовых действий. Подтягивали они резервы техники и личного состава. Скорее всего, они уже готовы к третьей волне, но погодные условия не дают им применять технику, потому что почти неделю падала обильная дождь, почвы очень тяжелые, и техника не едет по таким почвам", — проинформировал Барабаш.

В то же время, уточнил начальник Авдеевской ГВА, российские штурмы не прекращаются ни днем, ни ночью.

"В основном, конечно, что больше внимания у них к северу от города", — добавил начальник ГВА.

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