За период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе

Об этом в Телеэфире рассказал Представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, пишут "Комментарии".

Россия выпустила по Украине около 850 ракет за период зимы

"И если враг истощает свой ракетный потенциал, нас продолжают усиливать наши страны-партнеры. У нас уже есть батареи NASAMS, второй дивизион Patriot уже несет боевое дежурство и т.д. Также мы продолжаем ожидать новые поставки новейшего западного вооружения, в частности SAMP/T уже на подходе, — отметил представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", — отметил спикер.

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В то же время Юрий Игнат отметил, что есть воздушные объекты, которые трудно сразу заметить нашему ПВО. Речь идет о небаллистических крылатых ракетах наземного базирования "Искандер-К". Таков был нанесен удар по Николаеву, вчера ночью. В результате чего, погиб 1 человек, 23 были ранены.

"Эту воздушную цель трудно обнаружить и сбить, поскольку она летит слишком низко над землей. Также она может запускаться с незначительного расстояния", – сказал Игнат.

Как писали "Комментарии", Молдова пополнила список стран, работающих над созданием спец трибунала по поводу преступлений РФ. Тридцать пятой страной, присоединившейся к группе основных стран, работающих над созданием спец трибунала по агрессии России против Украины, стала Молдова.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, — Гуменюк. В настоящее время общая корабельная группировка россиян в Черном море составляет 16 единиц. Во время ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной группировки.