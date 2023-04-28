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За период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе

За время воздушных атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины зимой, россияне использовали около 850 ракет и столько же дронов-камикадзе. Нашим ПВО удалось уничтожить 1,5 тыс. выпущенных целей

28 апреля 2023, 12:05
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом в Телеэфире рассказал Представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, пишут "Комментарии".

За период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе

Россия выпустила по Украине около 850 ракет за период зимы

"И если враг истощает свой ракетный потенциал, нас продолжают усиливать наши страны-партнеры. У нас уже есть батареи NASAMS, второй дивизион Patriot уже несет боевое дежурство и т.д. Также мы продолжаем ожидать новые поставки новейшего западного вооружения, в частности SAMP/T уже на подходе, — отметил представитель Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины", — отметил спикер.


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В то же время Юрий Игнат отметил, что есть воздушные объекты, которые трудно сразу заметить нашему ПВО. Речь идет о небаллистических крылатых ракетах наземного базирования "Искандер-К". Таков был нанесен удар по Николаеву, вчера ночью. В результате чего, погиб 1 человек, 23 были ранены.

"Эту воздушную цель трудно обнаружить и сбить, поскольку она летит слишком низко над землей. Также она может запускаться с незначительного расстояния", – сказал Игнат.

Как писали "Комментарии", Молдова пополнила список стран, работающих над созданием спец трибунала по поводу преступлений РФ. Тридцать пятой страной, присоединившейся к группе основных стран, работающих над созданием спец трибунала по агрессии России против Украины, стала Молдова.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки увеличилось, — Гуменюк. В настоящее время общая корабельная группировка россиян в Черном море составляет 16 единиц. Во время ночных ракетных обстрелов Украины захватчики не использовали вооружение корабельной группировки.



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