За период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько же дронов-камикадзе

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Белоокая Ира
Об этом в Телеэфире рассказал Представитель
Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины полковник Юрий Игнат, пишут
"Комментарии".
Россия выпустила по Украине около 850 ракет за период зимы
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В то же время Юрий Игнат отметил, что есть воздушные
объекты, которые трудно сразу заметить нашему ПВО. Речь идет о небаллистических
крылатых ракетах наземного базирования "Искандер-К". Таков был нанесен удар по
Николаеву, вчера ночью. В результате чего, погиб 1 человек, 23 были ранены.
Как писали "Комментарии", Молдова пополнила список
стран, работающих над созданием спец трибунала по поводу преступлений РФ.
Тридцать пятой страной, присоединившейся к группе основных стран, работающих
над созданием спец трибунала по агрессии России против Украины, стала Молдова.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что
количество ракетоносителей в акватории Черного моря во время воздушной атаки
увеличилось, — Гуменюк. В настоящее время общая корабельная группировка россиян
в Черном море составляет 16 единиц. Во время ночных ракетных обстрелов Украины
захватчики не использовали вооружение корабельной группировки.
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