Южная Корея посчитала на сколько времени хватит запасов оружия в КНДР для РФ

Южная Корея оценила возможности КНДР и обнаружила, что Ким Чен Ын может обеспечить Россию военными поставками на период до трех месяцев. Такую информацию озвучил представитель правящей партии Южной Кореи Кан Де Сик, ссылаясь на данные Министерства обороны страны.

Северокорейские военные. Фото: CNTAC

По оценкам Северная Корея использует свои заводы по производству боеприпасов на полную мощность для поставки оружия России. На прошлой неделе Национальная разведывательная служба Южной Кореи подтвердила, что Пхеньян планирует отправить около 10 000 военных в Россию. Первые 1500 северокорейских военных уже были отправлены в РФ. Кроме того, Южная Корея также оценила возможности КНДР по поставкам военной техники и боеприпасов.

"Предполагается, что Северная Корея имеет оружие и другие военные материалы, которых может хватить от одного до трех месяцев", – заявил Кан Де Сик со ссылкой на министерство обороны Южной Кореи.

Издание Yonhap указывает, что Северная Корея отправила в Россию около 20 000 контейнеров с оружием через северо-восточный портовый город Раджин. Таким образом, примерно 9,4 миллиона 152-мм снарядов могли быть перевезены в этих контейнерах в РФ.

"Отчет показывает, что хотя поставки Северной Кореи 152-миллиметровых артиллерийских снарядов и ракет в Россию пока оказали ограниченное влияние на ее запасы, дополнительные поставки потенциально могут помешать ее военной подготовке из-за нехватки боеприпасов", — говорится в материале.

Южная Корея отмечает, что из 200 заводов по производству боеприпасов, расположенных в Северной Корее, большинство работают на "полную мощность", снабжая оружием Россию. Однако детали об объемах производства остаются ограниченными, поскольку многие заводы построены под землей для защиты от атак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно основное предназначение войск КНДР на войне в Украине.

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