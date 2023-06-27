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Юрий Игнат критически отреагировал на информацию о начале обучений украинских пилотов

Представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, на самом ли деле началось обучение украинских пилотов за границей.

сегодня, 16:22
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 27 июня обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 пока не началось, однако добавил, что процесс запущен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона.

Юрий Игнат критически отреагировал на информацию о начале обучений украинских пилотов

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

По словам Игната, Украина уже подготовила список пилотов, которые первыми попадут на обучение на боевых самолетах за рубежом. В основном в список попали те пилоты, уже имеющие определенное количество часов полета, а также боевой опыт. Это уменьшит их сроки обучения. После опытных лётчиков за границу отправятся и курсанты.


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"Процесс идет, он не будет быстрым, но он начат. Будут разные программы и, в частности, первичной подготовки курсантов. Мы должны смотреть далеко вперед", — говорит Представитель Воздушных сил ВСУ.

Также Игнат отреагировал на сообщение информации агентства Associated Press, заявившее о начале учений для украинских пилотов ссылаясь на заявление и.о. министра обороны Дании Троэльса Поульсена. Он указал, что Дания "сделала шаг к обучению".

"В очередной раз хочу отметить, что не происходит обучение украинских пилотов. Кто бы что ни говорил. У нас пилотов отправляют еженедельно на обучение, к сожалению, только в средствах массовой информации", — сообщил Игнат.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Минобороны указал свою ожидаемую дату, когда боевые самолеты F-16 попадут в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне проводят военные учения в Балтийском море и осуществляют огонь по крылатым ракетам. Это уже вторые учения россиян в Балтийском море в июне.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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