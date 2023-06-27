Юрий Игнат критически отреагировал на информацию о начале обучений украинских пилотов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 27 июня обучение украинских пилотов на американских истребителях F-16 пока не началось, однако добавил, что процесс запущен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на эфир телемарафона.

Спикер ВС Юрий Игнат. Фото из открытых источников

По словам Игната, Украина уже подготовила список пилотов, которые первыми попадут на обучение на боевых самолетах за рубежом. В основном в список попали те пилоты, уже имеющие определенное количество часов полета, а также боевой опыт. Это уменьшит их сроки обучения. После опытных лётчиков за границу отправятся и курсанты.

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"Процесс идет, он не будет быстрым, но он начат. Будут разные программы и, в частности, первичной подготовки курсантов. Мы должны смотреть далеко вперед", — говорит Представитель Воздушных сил ВСУ.

Также Игнат отреагировал на сообщение информации агентства Associated Press, заявившее о начале учений для украинских пилотов ссылаясь на заявление и.о. министра обороны Дании Троэльса Поульсена. Он указал, что Дания "сделала шаг к обучению".

"В очередной раз хочу отметить, что не происходит обучение украинских пилотов. Кто бы что ни говорил. У нас пилотов отправляют еженедельно на обучение, к сожалению, только в средствах массовой информации", — сообщил Игнат.

Ранее портал "Комментарии" писал, что глава Минобороны указал свою ожидаемую дату, когда боевые самолеты F-16 попадут в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, что россияне проводят военные учения в Балтийском море и осуществляют огонь по крылатым ракетам. Это уже вторые учения россиян в Балтийском море в июне.