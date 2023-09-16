ЮНЕСКО заявило об угрозе уничтожения украинских святынь

Комитет учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) решил включить несколько исторических объектов Киева и Львова в список всемирного наследия, находящегося под угрозой уничтожения, в связи с угрозой разрушения в результате российского вторжения. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявили в пресс-службе ЮНЕСКО.

Софийский собор в Киеве

В этот список включены Софийский собор в Киеве и связанные с ним строения, Киево-Печерская лавра, а также весь ансамбль исторического центра Львова, передает DW. Собор и лавра были включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1990 году, исторический центр Львова — в 1998 году. Сейчас в ЮНЕСКО посчитали, что "оптимальные условия для полной гарантии защиты выдающейся универсальной ценности объектов более не соблюдаются" и что им "угрожает потенциальная опасность в связи с войной".

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В список объектов ЮНЕСКО под угрозой уничтожения включен и центр Одессы.



Софийский собор, — храм, построенный в первой половине XI века в центре Киева, согласно летописи, князем Ярославом Мудрым на месте победы над печенегами в 1036 году. На рубеже XVII—XVIII веков был внешне перестроен в стиле украинского барокко. Внутри собора сохранился самый полный в мире ансамбль подлинных мозаик и фресок первой половины XI века и значительные фрагменты стенописи XVII—XVIII веков.

Киево-Печерская лавра — один из первых по времени основания монастырей Киевской Руси. Принято считать, что Печерский монастырь был основан в 1051 году при Ярославе Мудром монахом Антонием, родом из Любеча, и его учеником Феодосием. С монастырем связаны имена Илариона Русина, летописца Нестора (автора "Повести временных лет"), художника Алипия. В Ближних и Дальних пещерах лавры покоятся мощи православных святых, в лавре есть и захоронения мирян (например, могила Петра Столыпина).

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