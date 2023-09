Полтавский военком сделал громкое заявление о безумных потерях: до 80 процентов

Из ста военнообязанных, мобилизованных год назад, в строю осталось 10-20 человек, другие — убиты, ранены или выведены из строя, заявил депутатам Полтавского городского совета исполняющий обязанности Полтавского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата) Виталий Бережной. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на Цензор.нет и интернет-издание Полтавщина.

Виталий Бережной. Фото - "Полтавщина"

По его словам, Полтава и Полтавская область сейчас отстают в выполнении мобилизационных предписаний Генштаба. По состоянию на 15 сентября, Полтава выполняет 8% от планового задания Генерального штаба. Общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Для улучшения показателей мобилизации военком предложил развернуть дополнительные участки оповещения.

Кроме этого, по его словам, в регионе в скором времени будет создаваться новая механизированная бригада.

Напомним, что официально Украина не объявляет о размере своих потерь во время войны. Ориентировочные потери обеих сторон в войне называли американские журналисты из The New York Times. Ссылаясь на оценочные данные Белого дома, они говорили о полумиллионе потерь – погибших и раненых – с обеих сторон. По данным источников американского издания, на войне погибли 120 тысяч россиян и 170-180 тысяч были ранены. Украина, как пишет The New York Times, потеряла 70 тысяч погибших и 120 тысяч раненых.

Между тем, в Германии рассказали, кто в ЕС играет на руку Путину. В правительстве Шольца намекнули – те, кто продлил запрет на экспорт украинского зерна в ЕС, играет на руку Путину.

Депутат Госдумы решил обменять мандат на руководящий пост на оккупированной Херсонщине. На минувшей неделе на псевдовыборах Кастюкевича избрали "депутатом областной думы".

А Ким Чен Ыну в РФ показали, чем бьют по Украине. Лидеру КНДР представили ракетный комплекс "Кинжал".