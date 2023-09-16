В Кабмине уже анонсировали новые удары по российским кораблям

Украина до конца года увеличит производство дронов примерно в 140 раз. Поэтому россиянам стоит быть готовыми к тому, что количество ударов по вражеским кораблям вырастет в разы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет "Reuters".

Удары по российским кораблям. Фото: из открытых источников

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"Будет больше беспилотников, больше атак и меньше российских кораблей. Это точно", — отметил Федоров.

Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации добавил, по сравнению с прошлым годом, уже к концу 2023 года производство беспилотников в Украине увеличится в 120-140 раз.

По словам Федорова, сегодня тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогут находить цели за несколько километров и наводить на них БпЛА даже в случае применения радиоэлектронной борьбы.

"Пока это все на стадии тестирования, но некоторые беспилотники, которые мы покупаем, используют искусственный интеллект для распознавания целей. В лесу он может обнаружить цель и распознать, это человек, или танк, или определенное транспортное средство. Эти технологии активно используются", — отметил Федоров.

В последнее время количество атак на флот российских террористов значительно увеличилось. В частности, можно отметить: поражение российского большого десантного корабля "Минск" и подводной лодки "Ростов-на-Дону" во время ночной атаки на Севастополь. Подбитие российского ракетного корабля "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby). Удар по двум патрульным кораблям РФ типа "Василий Быков".

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