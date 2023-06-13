Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина находится на начальной стадии контрнаступательных действий, поэтому мероприятие должно обеспечить военную поддержку ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Independent.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Руководитель военного альянса считает, что Украина сейчас усиливает свои позиции против российских войск, несмотря на то, что контрнаступление находится в начальной стадии. Поэтому активные военные действия будут впереди.

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"Мы должны быть готовы, что это наступление будет кровавым и тяжелым. Россияне успели закрепиться — это довольно тяжелые рубежи обороны, и прорвать их — сложная задача", — утверждает Йенс Столтенберг и добавляет, что союзники видят мужество и решительность украинцев, желающих освободить землю от россиян.

Долгожданное контрнаступление Украины специалисты считают одним из ключевых моментов в войне и шансом ВСУ освободить оккупированные Россией территории. Кроме того, удачные военные действия могут вынудить руководство Кремля пойти на мирные переговоры на условиях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ в июне освободили населенный пункт в Донецкой области. По состоянию на 13 июня, представители Минобороны Украины заявили о деоккупации пяти населенных пунктов.

Также "Комментарии" писал о том, что аналитики Oryx, использующие данные из открытых источников, указали сколько процентов потеряли американские БМП Bradley украинские военные во время последних контрнаступательных действий. Несмотря на потери техники, аналитики объясняют, что она выполнила свою задачу и спасла жизнь украинским военным.