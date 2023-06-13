logo

BTC/USD

25862.60

ETH/USD

1737.96

LTC/USD

77.29

USD/UAH

37.25

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины

Генсек НАТО призывает поддерживать Украину во время наступательных действий, несмотря на то, что они будут жидкими и кровавыми.

сегодня, 19:45
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Генсек НАТО Йенс Столтенберг указал, что Украина находится на начальной стадии контрнаступательных действий, поэтому мероприятие должно обеспечить военную поддержку ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Kyiv Independent.

Йенс Столтенберг отреагировал на начало контрнаступления Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото из открытых источников

Руководитель военного альянса считает, что Украина сейчас усиливает свои позиции против российских войск, несмотря на то, что контрнаступление находится в начальной стадии. Поэтому активные военные действия будут впереди.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы должны быть готовы, что это наступление будет кровавым и тяжелым. Россияне успели закрепиться — это довольно тяжелые рубежи обороны, и прорвать их — сложная задача", — утверждает Йенс Столтенберг и добавляет, что союзники видят мужество и решительность украинцев, желающих освободить землю от россиян.

Долгожданное контрнаступление Украины специалисты считают одним из ключевых моментов в войне и шансом ВСУ освободить оккупированные Россией территории. Кроме того, удачные военные действия могут вынудить руководство Кремля пойти на мирные переговоры на условиях Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ в июне освободили населенный пункт в Донецкой области. По состоянию на 13 июня, представители Минобороны Украины заявили о деоккупации пяти населенных пунктов.

Также "Комментарии" писал о том, что аналитики Oryx, использующие данные из открытых источников, указали сколько процентов потеряли американские БМП Bradley украинские военные во время последних контрнаступательных действий. Несмотря на потери техники, аналитики объясняют, что она выполнила свою задачу и спасла жизнь украинским военным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kyivindependent.com/stoltenberg-ukraine-is-already-gaining-ground-in-counteroffensive/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!