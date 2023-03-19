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"Я здесь под Бахмутом": бойца с передовой по телефону вызвали в военкомат (ВИДЕО)

Военному, находящемуся на Бахмутском направлении, позвонили по телефону и вызвали в военкомат

сегодня, 21:40
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Автор:

Лиля Воробьева

Военнослужащему украинской армии, который сейчас находится на одной из самых адских фронтовых позиций этой войны – городе Бахмут позвонили по телефону работники военкомата и предъявили требование явиться в учреждение.

"Я здесь под Бахмутом": бойца с передовой по телефону вызвали в военкомат (ВИДЕО)

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На фрагментах видеоролика можно увидеть, как солдат с позывным "ТОР" находится в окопах, когда его номер набирает работник военкомата. Товарищ военнослужащего советует ему не отвечать на телефонный звонок, но "ТОР" кратко информирует, где он находится.


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"Я здесь под Бахмутом*****", — отвечает военный.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в погибшем восемь лет назад странском певце прислали повестку. Погибшему в ДТП еще в 2015 году исполнителю из Львова Владиславу Левицкому прислали повестку. Об этом в социальных сетях написала Марьяна Волошин и обнародовала фото документа, изданного Шевченковским территориальным центром комплектования и соцподдержки.

При этом 30-летний Василий Левицкий погиб в ДТП в июле 2015 года. В 2010 и 2011 годах он был известен как финалист Нацотбора к Евровидению. Сотрудники Львовского областного центра комплектования и соцподдержки отреагировали на допущенную неприятность. Они объяснили, что документы выписывали, руководствуясь списками, которые им предоставили чиновники Шевченковской районной администрации.

Также "Комментарии" информировали о том, что в Тернополе женщина получила повестку на улице . Жительнице города Тернополь дали повестку, потому что она шла по улице, когда начался комендантский час. В воскресенье, 26 июня, у жительницы Тернополя у Виктории была повестка за то, что появилась на улице, когда начался комендантский час.



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