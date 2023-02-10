Взрывы во многих регионах: сколько российских ракет ожидают в Украине

Сегодня с утра российские войска совершили масштабную ракетную атаку по всей территории Украины. Уже в ряде регионов слышны взрывы. Есть как "прилеты", так и взрывы от прицельного уничтожения вражеских ракет системой ПВО. В Минобороны Украины ожидают пуск до 100 ракет. Цели у оккупантов остаются неизменными – энергетическая инфраструктура. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "ТСН".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

При этом, в командовании Воздушных сил говорят, что ждут официальную информацию.

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Стоит отметить, что в пятницу, 10 февраля, в Киевской области и в Киеве во время масштабной воздушной тревоги были слышны взрывы. В частности, в области сообщили о работе ПВО. Впоследствии взрывы прогремели в Харькове, Виннице, Ивано-Франковске, Житомире, Запорожье. Львовской области.

Также известно, что оккупанты попали по нескольким объектам высоковольтной инфраструктуры в восточном и западном, южном регионах Украины, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях.

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Также издание "Комментарии" сообщало – россияне уже начали массированное наступление на Донбассе. Цель-минимум – всё та же, что уже неоднократно ставил диктатор Путин – захват Луганской и Донецкой областей в их админграницах. О чем говорит происходящее на фронте? Какие факторы могут кардинально изменить ситуацию в обозримом будущем? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.



