Сегодня в российском городе Таганрог прогремели сильные взрывы. Россияне подняли в небо вертолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Таганроге

"Приблизительно в 12:30 (Ред. – по российскому времени) был громкий хлопок на Северном. И вслед полетели 3 вертолета", — пишут россияне в пабликах.

Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.

Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Стоит отметить, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.

Систематически Минобороны РФ жалуется на атаки неустановленных беспилотников. Одна из самых массированных атак на Россию произошла 5 декабря. Тогда оккупанты заявили о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников над территорией РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — больше, чем 660 дней продолжается полномасштабная российская агрессия против Украины. К сожалению, за последний год помощь со стороны зарубежных партнеров значительно снизилась. И к концу 2023-го мы подходим с "зависшим" пакетом поддержки со стороны США, а также с усилением вражеских атак, особенно на востоке. К счастью – ВСУ продолжают демонстрировать чудеса мужества, наша ПВО значительно окрепла, а пробуксовки с помощью являются скорее временным явлением. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" то, что происходит в данный момент на дипломатических фронтах, поделились прогнозами и советами для украинской власти.



