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Взрывы в Таганроге: оккупанты подняли в небо вертолеты

Местные власти пока не комментировали ситуацию в Таганроге

сегодня, 12:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня в российском городе Таганрог прогремели сильные взрывы. Россияне подняли в небо вертолеты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Взрывы в Таганроге: оккупанты подняли в небо вертолеты

Взрывы в Таганроге

"Приблизительно в 12:30 (Ред. – по российскому времени) был громкий хлопок на Северном. И вслед полетели 3 вертолета", — пишут россияне в пабликах.


Также Telegram-каналы публикуют фотографии с места событий.

Местные власти пока не комментировали ситуацию в городе.

Стоит отметить, что Таганрог находится в Ростовской области. Расстояние от города до территории, подконтрольной Украине, составляет около 200 км.

Систематически Минобороны РФ жалуется на атаки неустановленных беспилотников. Одна из самых массированных атак на Россию произошла 5 декабря. Тогда оккупанты заявили о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников над территорией РФ.

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Источник: https://t.me/taganrog_chp61/1874
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