У Шойгу заявили о массированной атаке украинских беспилотников

Утром 5 декабря оккупанты заявили о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников над территорией РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны России.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка "киевского режима" осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В оборонном ведомстве России позже заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили еще 4 украинских дрона и два перехватили над акваторией Азовского моря.

Стоит отметить, что в ночь на 5 декабря оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста. Судя по спутниковым снимкам, российская оборона Керченского (Крымского) моста сильно пострадала в результате шторма: большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

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