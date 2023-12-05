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У Шойгу заявили о массированной атаке украинских беспилотников

Минобороны РФ снова пожаловалось на массированную атаку украинских беспилотников

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Утром 5 декабря оккупанты заявили о перехвате и уничтожении более 40 якобы украинских беспилотников над территорией РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны России.

У Шойгу заявили о массированной атаке украинских беспилотников

Беспилотники. Фото: из открытых источников

"Дежурными средствами ПВО двадцать два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожено и еще тринадцать перехвачено над акваторией Азовского моря и территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.


Отмечается, что 5 декабря около 6.00 мск пресечена очередная попытка "киевского режима" осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

В оборонном ведомстве России позже заявили, что их средства ПВО якобы уничтожили еще 4 украинских дрона и два перехватили над акваторией Азовского моря.

Стоит отметить, что в ночь на 5 декабря оккупанты сообщили о перекрытии Крымского моста. Судя по спутниковым снимкам, российская оборона Керченского (Крымского) моста сильно пострадала в результате шторма: большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

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Источник: https://t.me/mod_russia/33197
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