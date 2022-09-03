Украинская армия получила качественное оружие для наступления и освобождения своих южных территорий. Так в последний месяц лета и первые дни осени было нанесено несколько прицельных ударов по оружейным составам в оккупированном российскими войсками Крыму. Об этом пишет УНИАН.

Взрывы в Крыму это историческая реконструкция – версия россиян. Фото из открытых источников

Для успокоения местных жителей власти РФ и местные пропагандисты придумали очередное объяснение. Теперь они пишут об исторической реконструкции, которая проходит в рамках фестиваля "Русская троя", на Малаховском кургане, расположенном на территории города Севастополь.

Такие сообщения появляются в российских Telegram каналах по всему оккупированному полуострову, особенно в Севастополе. Ведь именно в этом городе находится Черноморский флот РФ.

Ранее портал "Комментарии" писал, как российские пропагандисты называли взрыва на территории РФ. Так, взрывы разной техники в Брянске и Белгороде жители РФ стали называть хлопками. По версии российских властей, такое название взрывов сможет успокоить их граждан. Для украинцев это слово созвучно с тканью с текстильным волокном – "бавовна". Такое значение слова породило серию мемов в украинском интернет-пространстве.

Также, издание "Комментарии" писало о раздаче повесток на оккупированных территориях Украины. Так, в сети начали появляться фото полученных повесток. Повести приходят тем, кто оформил российский паспорт на оккупированной территории. В повестке просят взять с собой документы, нужную одежду, права соответствующих категорий и явиться в военный комиссариат по адресу в повестке. Интересно, что адреса военкоматов устарели и уже не используются Украиной.

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