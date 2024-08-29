Взрывы и грохот: почему ночью россияне вновь перекрывали Керченский мост

В ночь на 29 августа в Севастополе отражали атаку беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

По информации Развожаева, вблизи города ПВО отражала налет беспилотников.

По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря.

Движение по Керченскому мосту было перекрыто около часа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Силы безопасности и обороны имеют планы по деоккупации украинских территорий, в том числе Крыма, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.

Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что несмотря на уменьшение количества кораблей в Черном море и постоянные удары по Крыму россияне продолжают использовать полуостров в военных целях.

"Это большая и важная территория с точки зрения военной логистики, поставок. Использование полуострова как большой военно-базовой базы россиянами продолжается", — сказал Юсов.

На вопрос, журналистки, сколько еще будет жить Крымский мост, представитель ГУР рассказал, что у Украины есть планы, однако не будет ими делиться публично.

"Мы бы хотели посмотреть на часы и сказать, что минут 15 еще осталось. Реальность, она сложнее. Безусловно, у сил безопасности и обороны есть планы, как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожение вещей, которые этому мешают. Мы не будем давать анонсы, как и не делалось это в предыдущие разы, когда поражение наносилось и было эффективным", — ответил Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении.



