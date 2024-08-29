Взрывы и грохот: почему ночью россияне вновь перекрывали Керченский мост

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Кравцев Сергей
В ночь на 29 августа в Севастополе отражали атаку беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.
Крымский мост. Фото: из открытых источников
По информации Развожаева, вблизи города ПВО отражала налет беспилотников.
По предварительной информации, уже сбито 2 БПЛА над акваторией моря.
Движение по Керченскому мосту было перекрыто около часа.
Читайте также на портале "Комментарии" — Силы безопасности и обороны имеют планы по деоккупации украинских территорий, в том числе Крыма, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что несмотря на уменьшение количества кораблей в Черном море и постоянные удары по Крыму россияне продолжают использовать полуостров в военных целях.
На вопрос, журналистки, сколько еще будет жить Крымский мост, представитель ГУР рассказал, что у Украины есть планы, однако не будет ими делиться публично.
Также издание "Комментарии" сообщало – у россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении.
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