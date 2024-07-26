logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией У россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении
commentss НОВОСТИ Все новости

У россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении

Оккупанты опасаются новых ударов по военных обьектах в Крыму

сегодня, 15:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

У россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении

Самолеты НАТО в Румынии для разведки. Фото: из открытых источников

Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании.

Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

"Z-паблики наперебой кричат, что RC-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это, возможно, да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет "наводил украинские ракеты на аэродром". А вот это неправда", — говорится в сообщении.

Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем 24 июля — проводил разведку.

"С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени", — объясняют в сообщении.

Отметим, сегодня утром сообщалось, что ночь для оккупантов в Крыму прошла очень и очень неспокойно. В пабликах сообщалось о сильных взрывах на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Позже эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Ночью против 26 июля подразделения ракетных войск Вооруженных cил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Это один из оперативных аэродромов, используемых РФ для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости