У россиян снова паника: два самолета НАТО проводят разведку на крымском направлении

Два самолета НАТО прибыли в Румынию для разведки на крымском направлении. По этому поводу во вражеских информационных каналах РФ началась волна беспокойства. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

Самолеты НАТО в Румынии для разведки. Фото: из открытых источников

Согласно данным портала отслеживания авиаперелетов Flightradar, самолет Королевских ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным RRR7224 взлетел с авиабазы Воддингтон в Великобритании.

Отмечается, что также на воздухе у побережья Румынии патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США, прибывший с авиабазы НАТО Сигонелла на Сицилии.

"Z-паблики наперебой кричат, что RC-135 прибыл для контроля результатов удара по аэродрому в Новофедоровке. Это, возможно, да. Также наперебой визжат, что именно этот самолет "наводил украинские ракеты на аэродром". А вот это неправда", — говорится в сообщении.

Как объясняет мониторинговая группа, для наведения ракет необходимо находиться в воздухе, а британский разведчик был над Черным морем 24 июля — проводил разведку.

"С начала войны западные разведки делятся информацией с Украиной в режиме реального времени", — объясняют в сообщении.

Отметим, сегодня утром сообщалось, что ночь для оккупантов в Крыму прошла очень и очень неспокойно. В пабликах сообщалось о сильных взрывах на аэродроме "Саки" в Новофедоровке.

Позже эту информацию подтвердили в Генштабе ВСУ. Ночью против 26 июля подразделения ракетных войск Вооруженных cил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Это один из оперативных аэродромов, используемых РФ для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории.



