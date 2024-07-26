Массированная атака на Крым: горит один из ключевых аэродромов полуострова

В результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму горит военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Была слышна детонация боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает telegram-канал Крымский ветер.

Удар по аэродому в Новофедоровке. Фото: из открытых источников

Подписчики канала сообщили о многочисленных мощных взрывах в разных частях полуострова. По их информации, горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, там детонируют боеприпасы.

Кроме того, подписчики сообщили о "прилетах" в районе Окуневки. Жители Симферополя также слышали мощные взрывы.

Подписчики канала видели пожарные машины и машины скорой помощи, которые ехали в сторону аэродрома "Саки".

По данным источника Крымского ветра, на аэродроме поражен склад с боеприпасами.

Официально глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил лишь об "угрозе баллистики", а позже об отмене ракетной опасности.

Крымский ветер опубликовал ряд видео, включая работу российской ПВО в районе Евпатории.

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