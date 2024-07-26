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Массированная атака на Крым: горит один из ключевых аэродромов полуострова

В пабликах сообщают о пожаре на аэродроме "Саки" в Новофедоровке

сегодня, 07:14
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Кравцев Сергей

В результате атаки с воздуха во временно оккупированном Крыму горит военный аэродром "Саки" в Новофедоровке. Была слышна детонация боеприпасов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает telegram-канал Крымский ветер.

Массированная атака на Крым: горит один из ключевых аэродромов полуострова

Удар по аэродому в Новофедоровке. Фото: из открытых источников

Подписчики канала сообщили о многочисленных мощных взрывах в разных частях полуострова. По их информации, горит аэродром "Саки" в Новофедоровке, там детонируют боеприпасы.                                                                        

Кроме того, подписчики сообщили о "прилетах" в районе Окуневки. Жители Симферополя также слышали мощные взрывы.

Подписчики канала видели пожарные машины и машины скорой помощи, которые ехали в сторону аэродрома "Саки".

По данным источника Крымского ветра, на аэродроме поражен склад с боеприпасами.

Официально глава оккупационной администрации Севастополя Михаил Развожаев сообщил лишь об "угрозе баллистики", а позже об отмене ракетной опасности.

Крымский ветер опубликовал ряд видео, включая работу российской ПВО в районе Евпатории.

Читайте также на портале "Комментарии" — после поражения российского парома "Славянин", который обеспечивал военную логистику противника на юге, ситуация агрессора на этом направлении еще более усложнилась – временно оккупированный полуостров Крым в любой момент может быть "отрезан" от РФ. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – зря поверили Путину: в ГУР рассказали, какой прокол вышел с отдыхом россиян в Крыму.




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