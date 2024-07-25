Крым может стать островом: в ВМС рассказали, к чему готовиться России

После поражения российского парома "Славянин", который обеспечивал военную логистику противника на юге, ситуация агрессора на этом направлении еще более усложнилась – временно оккупированный полуостров Крым в любой момент может быть "отрезан" от РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Крым. Фото: из открытых источников

"Ситуация для россиян довольно сложная и Крым, с которого все началось (РФ аннексировала полуостров в 2014 году – ред.), который они используют как элемент имперской пропаганды, как бы сказать, жемчужина их царской короны, она фактически находится в наиболее уязвимом положении. Потому что полуостров в любой момент может стать островом", — сказал Плетенчук.

Он добавил, что сейчас – самое время тем, кто незаконно прибыл в Крым, его покинуть, как это уже практикуется среди семей российских военных моряков.

"Некоторые семьи военных моряков уже покинули Крым. Особенно те, которые передислоцировались фактически в Новороссийск. Это же касается семей спецслужащих, которые так же повывозили своих (родственников – ред.). Поэтому тот, кто остатки критического мышления имеет, этой идеей уже воспользовались. Но на самом деле они сделали это вовремя", — подчеркнул Плетенчук.

Он пояснил, что ранее оккупанты использовали для своей военной логистики даже большие десантные корабли, но после поражений нескольких единиц поняли, что это крайне опасно. Поэтому противник начал гибридный способ доставки — использовал вместе с военной составляющей еще и гражданское судоходство, в частности паромы.

По словам Плетенчука, военные грузы россияне прикрывали гражданскими. Поэтому сейчас россияне будут еще больше уделять внимания развитию так называемой железной дороги из Ростова в Джанкой. Они хвастаются периодически своими достижениями, но она конечно еще не достроена.

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