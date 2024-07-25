Крым может стать островом: в ВМС рассказали, к чему готовиться России

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Кравцев Сергей
После поражения российского парома "Славянин", который обеспечивал военную логистику противника на юге, ситуация агрессора на этом направлении еще более усложнилась – временно оккупированный полуостров Крым в любой момент может быть "отрезан" от РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.
Крым. Фото: из открытых источников
Он добавил, что сейчас – самое время тем, кто незаконно прибыл в Крым, его покинуть, как это уже практикуется среди семей российских военных моряков.
Он пояснил, что ранее оккупанты использовали для своей военной логистики даже большие десантные корабли, но после поражений нескольких единиц поняли, что это крайне опасно. Поэтому противник начал гибридный способ доставки — использовал вместе с военной составляющей еще и гражданское судоходство, в частности паромы.
По словам Плетенчука, военные грузы россияне прикрывали гражданскими. Поэтому сейчас россияне будут еще больше уделять внимания развитию так называемой железной дороги из Ростова в Джанкой. Они хвастаются периодически своими достижениями, но она конечно еще не достроена.
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