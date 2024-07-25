В Азовском море исчезли все российские корабли: в ВМС назвали причину

Недавно украинским защитникам удалось уничтожить в порту "Кавказ" третий паром РФ — "Славянин", который агрессор использовал для обеспечения военной логистики – после этого в Азовском море исчезли все российские корабли. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

Российские корабли. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, что в Азовском море сейчас не фиксируется пребывание российских военных кораблей.

"Раньше они могли базироваться в Азове или периодически заходить, например, в Темрюк, или периодически находиться в Таганрогском заливе, то сейчас решили покинуть акваторию", — прокомментировал Плетенчук.

По его словам, россияне решили покинуть акваторию Азовского моря. Дмитрий Плетенчук считает, что вызвано это, конечно, в первую очередь, повреждением железнодорожного парома. Они взяли карту, взяли циркуль – провели радиус и поняли, что, видимо, оставаться там не очень безопасно. Именно поэтому – это единственная причина, и это единственный язык, который понимает наш враг, — язык силы.

Спикер добавил, важно то, что это последний паром РФ в Азово-Черноморском регионе. Как уточнил Плетенчук, "Славянин" россияне сняли с рейса Кавказ — Варна и перебросили для обеспечения военной логистики.

"То есть он использовался для международных перевозок до того момента, пока не были повреждены два предыдущих железнодорожных парома. Он использовался в интересах военной логистики РФ и был фактически единственным таким элементом, который связывал материковую железную дорогу с крымской железной дорогой", — рассказал Плетенчук.

Он уточнил, что именно на паромные перевозки у противника приходилось три четверти военной логистики, потому что Крымский мост они для этого фактически не рискуют использовать. Поэтому, по словам Плетенчука, "Славянин" в качестве элемента логистики был очень важным для оккупантов.

"Это достаточно большой паром. Если цистернами, он мог брать на себя 50 условных вагонов", — добавил спикер.

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