Сколько еще будет жить Крымский мост: в ГУР рассказали о планах на полуостров

Силы безопасности и обороны имеют планы по деоккупации украинских территорий, в том числе Крыма, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.



Пылающий Крымский мост. Фото из открытых источников

Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что несмотря на уменьшение количества кораблей в Черном море и постоянные удары по Крыму россияне продолжают использовать полуостров в военных целях.

"Это большая и важная территория с точки зрения военной логистики, поставок. Использование полуострова как большой военно-базовой базы россиянами продолжается", — сказал Юсов.

На вопрос, журналистки, сколько еще будет жить Крымский мост, представитель ГУР рассказал, что у Украины есть планы, однако не будет ими делиться публично.

"Мы бы хотели посмотреть на часы и сказать, что минут 15 еще осталось. Реальность, она сложнее. Безусловно, у сил безопасности и обороны есть планы, как деоккупации украинских земель и полуострова, так и уничтожение вещей, которые этому мешают. Мы не будем давать анонсы, как и не делалось это в предыдущие разы, когда поражение наносилось и было эффективным", — ответил Юсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия формирует живой щит в Крыму. Россияне расставляют свою военную технику вблизи гражданских домов, чтобы украинские силы не наносили удары по оружию оккупантов.

Также "Комментарии" писали о российском террористе Гиркине, который заявил, что якобы раскрыл план Украины в Курской области. По его словам, бои на территории РФ это отвлекающий маневр для попытки освобождения в направлении Крыма с привлечением авиации, в том числе истребителей F-16.