Сколько еще будет жить Крымский мост: в ГУР рассказали о планах на полуостров

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Slava Kot
Силы безопасности и обороны имеют планы по деоккупации украинских территорий, в том числе Крыма, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Андрей Юсов.
Пылающий Крымский мост. Фото из открытых источников
Андрей Юсов в эфире телеканала "Киев24" рассказал, что несмотря на уменьшение количества кораблей в Черном море и постоянные удары по Крыму россияне продолжают использовать полуостров в военных целях.
На вопрос, журналистки, сколько еще будет жить Крымский мост, представитель ГУР рассказал, что у Украины есть планы, однако не будет ими делиться публично.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия формирует живой щит в Крыму. Россияне расставляют свою военную технику вблизи гражданских домов, чтобы украинские силы не наносили удары по оружию оккупантов.
Также "Комментарии" писали о российском террористе Гиркине, который заявил, что якобы раскрыл план Украины в Курской области. По его словам, бои на территории РФ это отвлекающий маневр для попытки освобождения в направлении Крыма с привлечением авиации, в том числе истребителей F-16.
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