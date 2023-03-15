logo

BTC/USD

24649.11

ETH/USD

1693.18

LTC/USD

82.94

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Взрыв: на оккупированной территории уничтожен еще один коллаборант
commentss НОВОСТИ Все новости

Взрыв: на оккупированной территории уничтожен еще один коллаборант

Он скончался в больнице от ран

сегодня, 11:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Константин Куликов

Мелитопольский предприниматель Иван Ткач, сотрудничавший с оккупантами, уничтожен в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, передают "Комментарии".

Взрыв: на оккупированной территории уничтожен еще один коллаборант

Життя колаборанта недовге

"Вчера в центре Мелитополя взлетело в воздух авто пособника оккупационных властей Ивана Ткача, — заявил Иван Федоров. — С начала полномасштабного вторжения России он пошел на сотрудничество с гауляйтерами и стал управлять предприятием "Городской транспорт". От полученных ранений предатель погиб".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Информацию о смерти Ивана Ткача подтвердили и его сотратники по коллаборационной деятельности. Так, заместитель запорожского гауляйтера Владимир Рогов рассказал подробности ликвидации предателя. 

"На улице Кирова, в районе 48 дома, был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте... От полученных травм чиновник скончался в больнице. В машине находилась сотрудница предприятия Елена Сиващенко: её состояние врачи оценивают как тяжёлое", — написал в соцсети известный коллаборант.

Источник liga.net в СБУ рассказал подробности работы погибшего коллаборанта:

"Используя подчиненный ему подвижной состав, занимался организацией перемещения личного состава вс рф из Донецкой, Херсонской областей и ТОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно. Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", организовывал перевозку наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области", – сообщил источник.

Напомним, что ранее стало известно о заочном вынесении приговоров самозванным оккупационным мэрам Бердянска Александру Сауленко и ставленнику рашистов в Днепрорудном Николаю Пастушенко — суд в Запорожье приговорил их за содействие оккупантам к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Кроме того, эксперты рассказали, почему уничтожение американского беспилотника над Черным морем в интересах Украины.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!