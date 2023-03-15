Взрыв: на оккупированной территории уничтожен еще один коллаборант

Мелитопольский предприниматель Иван Ткач, сотрудничавший с оккупантами, уничтожен в результате взрыва в Мелитополе. Об этом сообщил мелитопольский городской голова Иван Федоров, передают "Комментарии".

Життя колаборанта недовге

"Вчера в центре Мелитополя взлетело в воздух авто пособника оккупационных властей Ивана Ткача, — заявил Иван Федоров. — С начала полномасштабного вторжения России он пошел на сотрудничество с гауляйтерами и стал управлять предприятием "Городской транспорт". От полученных ранений предатель погиб".

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Информацию о смерти Ивана Ткача подтвердили и его сотратники по коллаборационной деятельности. Так, заместитель запорожского гауляйтера Владимир Рогов рассказал подробности ликвидации предателя.

"На улице Кирова, в районе 48 дома, был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Масса самодельного взрывного устройства составила около 2 кг в тротиловом эквиваленте... От полученных травм чиновник скончался в больнице. В машине находилась сотрудница предприятия Елена Сиващенко: её состояние врачи оценивают как тяжёлое", — написал в соцсети известный коллаборант.

Источник liga.net в СБУ рассказал подробности работы погибшего коллаборанта:

"Используя подчиненный ему подвижной состав, занимался организацией перемещения личного состава вс рф из Донецкой, Херсонской областей и ТОТ АР Крым в Запорожскую область и обратно. Задействовав подвижной состав "МУП "Городской транспорт", организовывал перевозку наемников ЧВК "Вагнер" к линии боевого столкновения в Запорожской области", – сообщил источник.



Напомним, что ранее стало известно о заочном вынесении приговоров самозванным оккупационным мэрам Бердянска Александру Сауленко и ставленнику рашистов в Днепрорудном Николаю Пастушенко — суд в Запорожье приговорил их за содействие оккупантам к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.

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