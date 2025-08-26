logo

Выезд за границу для мужчин 18-22 лет: Зеленский пообещал, что сегодня все изменится
commentss НОВОСТИ Все новости

Выезд за границу для мужчин 18-22 лет: Зеленский пообещал, что сегодня все изменится

Президент анонсировал, что сегодня правительство обновит правила выезда за границу для мужчин 18-22 лет

26 августа 2025, 14:58
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Кабинет министров Украины уже сегодня, 26 августа, обновит правила выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Выезд за границу для мужчин 18-22 лет: Зеленский пообещал, что сегодня все изменится

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

"Сегодня на заседании правительства будут обновлены правила пересечения государственной границы для мужчин в возрасте от 18 до 22 лет", — отметил глава украинского государства.

По словам президента Украины, правительство согласовало все детали с военным командованием, и в ближайшее время соответствующие возможности должны заработать.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Об этом говорится в проекте закона №13685.

Также издание "Комментарии" сообщало - Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается существенно усилить ответственность для военнообязанных и призывников в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за ряд нарушений, связанных с выездом за границу.

В частности, речь идет о: незаконном пересечении границы – выезд вне официальных пунктов пропуска; повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры; нарушение установленного срока пребывания за границей военнообязанными, призывниками или резервистами.

Ранее "Комментарии" писали – готовность украинской власти дать "зеленый свет" мужскому населению в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения может иметь негативные последствия. Такое мнение в интервью Телеграфу высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.




