Новые ограничения для призывников: что чревато незаконным выездом

Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается существенно усилить ответственность для военнообязанных и призывников в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за ряд нарушений, связанных с выездом за границу.

Выезд за границу

В частности, речь идет о:

• незаконное пересечение границы — выезд вне официальных пунктов пропуска;

• повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры;

• нарушение установленного срока пребывания за границей военнообязанными, призывниками или резервистами.

Таким образом правительство предлагает криминализировать превышение разрешенных сроков пребывания за пределами Украины, что станет обязательным к соблюдению для всех категорий лиц, подлежащих военному учету.

Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в Верховной Раде, где парламентарии решат, вводить ли такие изменения в украинское законодательство.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что гражданин Беларуси, который служит в Вооруженных силах Украины с 24 февраля 2022 года, пытается добиться освобождения из армии через суд. Как сообщил источник белорусской службе Радио Свобода, военнослужащий заявил, что контракт был заключен с ним по ошибке – не как с иностранцем, а как с гражданином Украины. Поэтому он считает действия воинской части незаконными и требует расторжения соглашения.

Доброволец неоднократно подавал рапорты на увольнение в 2024 и 2025 годах, однако их не удовлетворили. В июле 2025 г. он обратился в суд в Полтаве с иском против воинской части. Однако суд отказал в рассмотрении дела, поскольку документ был представлен с нарушением сроков обжалования: по закону это нужно было сделать еще в марте 2022 года в течение месяца с момента подписания контракта.

