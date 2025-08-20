Новые ограничения для призывников: что чревато незаконным выездом

Рубрики
Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым предлагается существенно усилить ответственность для военнообязанных и призывников в период военного положения. Документ предусматривает введение уголовной ответственности за ряд нарушений, связанных с выездом за границу.
Выезд за границу
В частности, речь идет о:
• незаконное пересечение границы — выезд вне официальных пунктов пропуска;
• повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры;
• нарушение установленного срока пребывания за границей военнообязанными, призывниками или резервистами.
Таким образом правительство предлагает криминализировать превышение разрешенных сроков пребывания за пределами Украины, что станет обязательным к соблюдению для всех категорий лиц, подлежащих военному учету.
Следующим этапом станет рассмотрение законопроекта в Верховной Раде, где парламентарии решат, вводить ли такие изменения в украинское законодательство.