Выезд мужчин до 25 лет за границу: какие предложения уже в Раде
commentss НОВОСТИ Все новости

Выезд мужчин до 25 лет за границу: какие предложения уже в Раде

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не могут быть призваны во время мобилизации, в то же время выехать за границу они также не имеют права

25 августа 2025, 11:37
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен изменить порядок выезда из Украины для призывников и военнообязанных в возрасте до 25 лет. Об этом говорится в проекте закона №13685.

Выезд мужчин до 25 лет за границу: какие предложения уже в Раде

Выезд мужчин за границу. Фото: из открытых источников

Документ инициировал нардеп из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский и группа парламентариев.

С началом полномасштабной войны в Украине ввели ограничения на выезд мужчин от 18 до 60 лет. Это решение приняли для обеспечения мобилизации и выполнения гражданами конституционного долга по защите страны.

При этом, как отмечается в пояснительной записке, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет фактически не могут быть призваны во время мобилизации. В то же время выехать за границу они также лишены права.

"Такой запрет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, которые учатся или работают за рубежом, затрудняет поддержание связи с родными и провоцирует поиск путей обхода закона", — говорится в документе.

Сейчас исключения касаются только двух категорий: контрактников в возрасте до 25 лет; студентов украинских вузов 18-22 лет, которые участвуют в программах академической мобильности.

Зато другие молодые мужчины не могут свободно пересекать границу, даже если они не подлежат мобилизации.

В законе "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" предлагают четко прописать, что ограничение на выезд не распространяется на призывников и военнообязанных, которые в текущем или следующем году еще не достигли возраста призыва по мобилизации.

Также в статью, которая регулирует выезд военнослужащих, добавляется уточнение "если иное не установлено законом".

Принятие закона позволит урегулировать вопрос пересечения границы для мужчин до 25 лет, снять бюрократические проблемы с документами и военным учетом, а также будет способствовать возвращению молодежи, которая выехала за границу.

По оценкам авторов законопроекта, это также укрепит доверие молодых граждан к государству и сохранит связь с Родиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — выезд за границу мужчин до 22 лет: в чем главная опасность для Украины.




Источник: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/57122
