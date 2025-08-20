Выезд за границу мужчин до 22 лет: в чем главная опасность для Украины

Готовность украинской власти дать "зеленый свет" мужскому населению в возрасте до 22 лет выезжать за границу во время действия военного положения может иметь негативные последствия. Такое мнение в интервью Телеграфу высказала директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

Социолог отметила, что логически кажется, что все верно, ведь, если мобилизация в Украине у нас с 25 лет, то молодым людям, которым еще нет 25 можно было бы разрешить выезд за границу, но возникает сам собой спорный вопрос: вернутся ли они обратно на Родину?

Она отметила, что хоть мы и "не хотим, чтобы наши ребята шли на фронт, но это надо, иначе ничего не будет".

"Начинают приводить пример Израиля... Послушайте, люди добрые, ну там та же проблема, что и у нас. Поговорите с теми, кто там бывает", — высказалась Либанова.

По ее словам, она является категорической противницей того, чтобы снижать мобилизационный возраст, мол, это "по демографическим соображениям нельзя делать".

Говоря о родителях, которые вывозят своих 17-летних детей за границу из-за опасений снижения мобилизационного возраста, Элла Либанова сказала, что сейчас ее больше беспокоят 22-летние, которым власть предлагает дать послабления в выезде за границу.

"Действительно, опасения должны быть связаны с другим: война не закончится через два года, а ребятам уже будет 25", — добавила эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Владимир Зеленский дал поручение правительству пересмотреть правила выезда за границу для молодых украинцев, чтобы сделать их более гибкими.

Глава государства предложил повысить возраст, до которого действуют ограничения на пересечение государственной границы, с нынешних 18 до 22 лет. По его словам, это позволит молодежи более свободно путешествовать и не сталкиваться с дополнительными бюрократическими преградами при выезде за пределы страны.



