Зеленский изменил возрастные ограничения для выезда за границу: новое заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский изменил возрастные ограничения для выезда за границу: новое заявление

Зеленский предлагает повысить возраст без ограничений на пересечение границы для молодежи с 18 до 22 лет

12 августа 2025, 17:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству пересмотреть правила выезда за границу для молодых украинцев, чтобы сделать их более гибкими.

Зеленский изменил возрастные ограничения для выезда за границу: новое заявление

Возрастные ограничения для пересечения границы

Глава государства предложил повысить возраст, до которого действуют ограничения на пересечение государственной границы, с нынешних 18 до 22 лет. По его словам, это позволит молодежи более свободно путешествовать и не сталкиваться с дополнительными бюрократическими преградами при выезде за пределы страны.

Речь идет о том, что в действующем законодательстве для отдельных категорий лиц, в частности, студентов и абитуриентов установлены возрастные ограничения для пересечения границы. Предлагаемые изменения должны упростить процедуры и расширить возможности для украинской молодежи, которая учатся или участвует в международных программах.

Правительство должно разработать инициативу и подготовить соответствующие изменения, которые позволят реализовать предложение президента.

Источник: https://t.me/weukrainetv/113701
