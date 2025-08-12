Зеленский изменил возрастные ограничения для выезда за границу: новое заявление

Рубрики
Ткачова Марія
Президент Владимир Зеленский дал поручение правительству пересмотреть правила выезда за границу для молодых украинцев, чтобы сделать их более гибкими.
Возрастные ограничения для пересечения границы
Глава государства предложил повысить возраст, до которого действуют ограничения на пересечение государственной границы, с нынешних 18 до 22 лет. По его словам, это позволит молодежи более свободно путешествовать и не сталкиваться с дополнительными бюрократическими преградами при выезде за пределы страны.
Речь идет о том, что в действующем законодательстве для отдельных категорий лиц, в частности, студентов и абитуриентов установлены возрастные ограничения для пересечения границы. Предлагаемые изменения должны упростить процедуры и расширить возможности для украинской молодежи, которая учатся или участвует в международных программах.
Правительство должно разработать инициативу и подготовить соответствующие изменения, которые позволят реализовать предложение президента.