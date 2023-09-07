Выезд из Украины для женщин тоже может оказаться под запретом: кого коснется

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Кравцев Сергей
Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу может стать ограничен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.
Воинский учет женщин. Фото из открытых источников
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При этом нардеп отметил, что те женщины, которые не имеют военно-учетные специальности, связанные с военным делом, с 1 октября могут стать на учет добровольно.
По словам Вениславского, о расширении списка специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет пока речь не идет.
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