Выезд из Украины для женщин тоже может оказаться под запретом: кого коснется

Женщины, которые имеют медицинское или фармацевтическое образование, должны стать на воинский учет с 1 октября 2023 года. Они получат статус военнообязанных, для которых выезд за границу может стать ограничен. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "РБК-Украина" сделал член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, представитель президента в Раде Федор Вениславский.

Воинский учет женщин. Фото из открытых источников

"Если они (женщины, имеющие медицинское образование – ред.) будут стоять на учете, то они получают статус военнообязанных. А военнообязанные выезжают за границу в том порядке, который установлен для военнообязанных. То есть, если будут отдельные какие-то документы, дающие право на временный выезд — тогда да, они смогут уехать. Если нет – тогда они так же, как и мужчины, будут ограничены в праве выезда", — заявил Вениславский.

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При этом нардеп отметил, что те женщины, которые не имеют военно-учетные специальности, связанные с военным делом, с 1 октября могут стать на учет добровольно.

По словам Вениславского, о расширении списка специальностей у женщин, которые должны обязательно становиться на учет пока речь не идет.

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