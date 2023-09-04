Отсрочку от мобилизации отменят тысячам мужчин: в Раду внесли новый законопроект

В аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт парламента.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Призыву на военную службу по мобилизации, на особый период не подлежат также: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который является высшим за ранее полученный уровень образования в последовательности, определенной Законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования...", — говорится в тексте законопроекта.

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В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с началом полномасштабной агрессии украинцы начали злоупотреблять этой нормой закона, чтобы избежать мобилизации.

Так, в 2022 году в учебные заведения зачислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать второе образование.

В 2023 году по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих.

Нардепы отмечают, что "наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом".

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