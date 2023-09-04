Отсрочку от мобилизации отменят тысячам мужчин: в Раду внесли новый законопроект

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Кравцев Сергей
В аппарате Верховной Рады зарегистрирован законопроект № 9672 об отмене отсрочки от мобилизации для студентов старше 30 лет, которые получают не последовательное высшее образование или второе и более. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт парламента.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
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В случае принятия закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что с началом полномасштабной агрессии украинцы начали злоупотреблять этой нормой закона, чтобы избежать мобилизации.
Так, в 2022 году в учебные заведения зачислено на обучение 106 771 поступающих мужского пола призывного возраста, которые начали получать второе образование.
В 2023 году по состоянию на 28 августа численность таких лиц составляет 74 059 поступающих.
Нардепы отмечают, что "наблюдается существенное увеличение численности поступающих по сравнению с прошлым 2022 годом".
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