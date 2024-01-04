Выдача повесток на блокпостах: объяснение ВСУ

В Украине нет нового этапа мобилизации, а процесс привлечения военнообязанных работает так, как это было с начала полномасштабного вторжения, пояснил представитель Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

Выдача повестки на блокпостах. Фото из открытых источников

Владимира Фитьо попросили прокомментировать информацию с усилением мобилизации в Украине, в частности, с вручением повесток на блокпостах. Представитель ВСУ пояснил, что в общественных местах проходят "меры оповещения".

"Происходящая сейчас мобилизация продолжается бессменно с февраля 2022 года. Осуществляются меры оповещения в общественных местах. То есть где законом не запрещено, там представители ТЦК могут осуществлять меры оповещения", — ответил Владимир Фитьо и добавил, что в процессе мобилизации нет усилений или ослаблений.

Представитель Сухопутных войск также пояснил, что во вручение первой повестки нет "ничего страшного", а применяется "всего-навсего для уточнения ваших военно-учетных данных". По словам Владимира Фитьо даже в случае вручения второй повестки военнообязанный не попадает на фронт сразу, а будет иметь минимум месяц на подготовку, а в некоторых случаях она может длиться 2-3, в том числе и с обучением за рубежом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ВСУ объяснили, кому работники ТЦК не будут выдавать повестки в общественных местах, а также указали, когда вообще откажутся от такой практики привлечения военнообязанных к мобилизации.

Также "Комментарии" писали о бывшем командире "Айдара" Евгении Диком, который рассказал, почему у уклонистов меньше шансов выжить, чем у военных.