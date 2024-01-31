"Выборы" Путина в захваченных регионах: какие фальсификации готовят оккупанты

На оккупированной территории Запорожской области противник приступил к регистрации так называемых избирателей на псевдовыборах российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает портал "Комментарии".

РФ готовит фальсификации на псевдовыборах в оккупации. Фото из открытых источников

Сообщается, что для повышения явки россияне активно регистрируют гастролеров из РФ для участия в так называемых выборах во временно оккупированных регионах.

Отмечается, что происходит активная регистрация "мертвых душ", чтобы продемонстрировать якобы легальность так называемых выборов.

Таким образом, сообщили в Центре сопротивления, враг надеется нарисовать в захваченных регионах явку на уровне 80%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан повредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должно служить или быть готовым к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости встать на защиту Украины.

"Комментарии" также сообщали, что изменения в закон о мобилизации предполагают отмену отсрочки для государственных служащих, в том числе для правоохранителей. Согласно предложенным изменениям, право на отсрочку могут лишиться работники Бюро экономической безопасности, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы, Национальной полиции, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, прокуратуры, Бюро экономической безопасности, Службы судебной охраны и Патронатной службы.

