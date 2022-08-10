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Второй день безумные пробки: показали, как люди продолжают бежать из Крыма (ВИДЕО)

Взрывы в Крыму серьезно испугали "отдыхающих"

10 августа 2022, 23:47
Автор:

Лиля Воробьева
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Похоже, что жители и "туристы" оккупированного Крыма испугались взрывов, произошедших 9 августа в районе села Новофедоровка Сакского района, на военном аэродроме и складе россиян. Ведь уже второй день на выезде с полуострова безумные пробки. Соответствующее видео опубликовал в своем телеграмм-канале нардеп Алексей Гончаренко.

Второй день безумные пробки: показали, как люди продолжают бежать из Крыма (ВИДЕО)

Взрывы в Крыму очень испугали "туристов" (фото из открытых источников)

Политик подчеркнул, что пробки на автодороге фиксируют уже второй день.

"А кто это убегает???? Второй день безумные пробки на выезде из Крыма. А что там произошло? Кто что знает",- говорится в сообщении под видео.

На видео видно, что пробки растянулись на километры. А люди спешат скрыться из оккупированного Крыма.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, почему взрывы в Крыму – это унижение Кремля и начало новой фазы войны. Эти взрывы продолжают активно обсуждать не только в Украине, но и в мире. Так (ISW) пишет, что Кремль не обвиняет Украину в ударах по аэродрому в Крыму, потому что это стало свидетельством неэффективности российских систем ПВО, как произошло с потоплением российского крейсера "Москва". Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по оккупированным территориям Юрий Смелянский убежден, что Атака на военный аэродром в Новофедоровке, с которого оккупанты, в том числе, совершали взлеты со следующими ракетными атаками территории Украины, ознаменовало очередной этап войны.

Также "Комментарии" писали о том, что уже есть условия для возвращения Крыма . Владимир Зеленский заявил, что российская война против Украины и свободной Европы началась в Крыму – и должна закончиться его освобождением. Он подчеркнул, что Черноморский регион не может находиться в безопасности, пока Крым является военной базой РФ. Добавил, что Крым обязательно снова станет украинским.




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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/23338
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Обсуждения

украинец

10 августа 2022, 22:58

Да кто поверит этому сказочному дырявому д а л б а е б у гончаренко? Правильно - такие же имбецилы как и он. СУХвС.


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