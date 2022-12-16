Вторая попытка россиян взять Киев: в США оценили такую возможность

Крайне маловероятно, что российским захватчикам удастся оккупировать столицу Украины, даже, если снова произойдет вторжение с территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

У России нет шансов захватить Киев при наступлении из Беларуси. Фото: Getty Images

Военные специалисты обращают внимание, что российские войска не будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

В Институт изучения войны пишут, российской армии не удалось закрепить свои успехи в Украине. В итоге, россияне потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева. Сейчас российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив там свои основные усилия.

В ISW подчеркивают, Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия.

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