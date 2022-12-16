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Вторая попытка россиян взять Киев: в США оценили такую возможность

Аналитики считают, что даже, если россияне снова нападут с территории Беларуси, вряд ли им удастся выполнить поставленные задачи

сегодня, 10:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Крайне маловероятно, что российским захватчикам удастся оккупировать столицу Украины, даже, если снова произойдет вторжение с территории Беларуси. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Вторая попытка россиян взять Киев: в США оценили такую возможность

У России нет шансов захватить Киев при наступлении из Беларуси. Фото: Getty Images

Военные специалисты обращают внимание, что российские войска не будут более успешными в нападении на север Украины зимой 2023 года, чем в феврале 2022 года.

В Институт изучения войны пишут, российской армии не удалось закрепить свои успехи в Украине. В итоге, россияне потеряли более 70 тысяч квадратных километров оккупированной территории с момента ухода из Киева. Сейчас российские войска в Бахмуте в настоящее время продвигаются не более чем на 100-200 метров в сутки, сосредоточив там свои основные усилия.

В ISW подчеркивают, Россия не добилась превосходства в воздухе, не говоря уже о господстве и в значительной степени исчерпала свой арсенал высокоточного оружия.

Читайте также на портале "Комментарии" — аналитики Института изучения войны назвали два главных инструмента, которые использует Кремль для достижения цели в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина не получит от Польши системы ПВО Patriot, предлагаемые полякам Германией. Польские власти разместят данные ЗРК на своей территории, выражая при этом разочарование позицией официального Берлина. Эксперты проанализировали специально для издания "Комментарии" данную ситуацию, а также в целом вопрос поставок Украине вооружений для отражения российской агрессии.

Ранее "Комментарии" писали – Европейский Союз и НАТО готовят важное обращение к РФ по войне в Украине.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-15
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