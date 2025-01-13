Вся карта красная: DeepState показал новое продвижение оккупантов в Украине

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Торецке, Янтарном, Нововасильевке, у Елизаветовки, Зеленого, Звериного и Котлино", – говорится в сообщении DeepState.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Силы обороны заверили, что по состоянию на утро 11 января удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области. О том, что город полностью под оккупацией говорить преждевременно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспільне. Студия" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Спикер отметил, украинские защитники удерживают позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.

"По моей информации, там в районе Курахово идут бои. В том числе украинские позиции держатся на ТЭС, которая входит в город Курахово, поэтому говорить, что российские войска взяли город полностью, мы сейчас не можем. Хотя, конечно, там большая часть города просто снесена в щебень. Это надо признать", – рассказал Виктор Трегубов.

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