Вся карта красная: DeepState показал новое продвижение оккупантов в Украине

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 13 января аналитический мониторинговый проект DeepState сообщил о продвижении российских войск вблизи восьми населенных пунктов Донецкой области.
Наступление России. Фото: из открытых источников
Читайте также на портале "Комментарии" — не только Донецкая область: DeepState показал, где россияне захватили целый ряд населенных пунктов.
Также издание "Комментарии" сообщало — Силы обороны заверили, что по состоянию на утро 11 января удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области. О том, что город полностью под оккупацией говорить преждевременно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспільне. Студия" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Спикер отметил, украинские защитники удерживают позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.
Ранее "Комментарии" писали — чего ждать дальше от российско-украинской войны: какой выход для Украины. Эксперты детально проанализировали ситуацию.
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