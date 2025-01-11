Военные отреагировали на заявления DeepState об оккупации Курахово

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Кравцев Сергей
Силы обороны заверили, что по состоянию на утро 11 января удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области. О том, что город полностью под оккупацией говорить преждевременно. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Суспільне. Студия" заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.
Бои за Курахово. Фото из открытых источников
Спикер отметил, украинские защитники удерживают позиции в пределах Курахово, россияне не оккупировали город полностью.
Отметим, в ночь на 11 января аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне полностью оккупировали Курахово в Донецкой области.
Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки Донецкой области. Стоит отметить, российское Министерство обороны еще утром 6 января заявило о захвате города Курахово Донецкой области, зато украинские защитники отчитывались о продолжении российских штурмов в городской застройке.
Стоит отметить, Курахово расположено в западной части Донецкой области, на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра). В городе находится железнодорожная станция Роя. Через город пролегает автодорога национального значения Н15 (Запорожье – Донецк).
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