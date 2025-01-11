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В боях за Курахово поставлена точка: DeepState показал карту

DeepState подтверждает, что враг оккупировал Курахово

сегодня, 07:10 comments1076
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 11 января аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карту и сообщили, что россияне полностью оккупировали Курахово в Донецкой области.

В боях за Курахово поставлена точка: DeepState показал карту

Россия оккупировала Курахово. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Курахово", – подтвердили в DeepState.

Кроме того, по данным DeepState, россияне продвинулся возле Андреевки, Соленого и Новоселки Донецкой области.

Стоит отметить, российское Министерство обороны еще утром 6 января заявило о захвате города Курахово Донецкой области, зато украинские защитники отчитывались о продолжении российских штурмов в городской застройке.

Стоит отметить, Курахово расположено в западной части Донецкой области, на левом берегу Кураховского водохранилища (река Волчья, приток Самары, бассейн Днепра). В городе находится железнодорожная станция Роя. Через город пролегает автодорога национального значения Н15 (Запорожье – Донецк).

Отметим, в ночь на 10 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в Донецкой и Курской областях, что привело к оккупации ряда населенных пунктов.

По данным аналитиков DeepState, российские войска оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое в Донецкой области. Россияне также захватили Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области России. Кроме того, враг продвинулся в Двуречной и возле Западного в Харьковской области, а также вблизи Курахово и Ясенового в Донецкой области.

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