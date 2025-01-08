Действительно ли все Курахово теперь под РФ: Deepstate сообщил, куда прорываются россияне

Как передает портал "Комментарии", мониторинговый проект Deepstate сообщил, что почти все Курахово Донецкой области оккупировано российскими войсками и это дает возможность россиянам продвигаться на запад.

Бои за Курахово. Фото: из открытых источников

По информации проекта, по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово в окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов, но глобально это уже не влияет на контроль над городом.

Аналитики также утверждают, что россияне перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага.

По их информации, контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска пытаются "разобрать по камешку" все сооружения в Курахово Донецкой области. При этом преждевременно говорить, что оккупанты полностью вытеснили Силы обороны из города. Бойцы ВСУ держатся в западной части Курахово. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Россияне просто пытаются уничтожить все дома, даже малоэтажные в городе. Когда город полностью уничтожен, там просто негде держать оборону, потому что фактически нет укреплений. Любой дом — это укрепление, если нет домов, если там просто выжженная земля, то оборону там держать невозможно", – отметил спикер.

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