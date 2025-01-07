Действительно ли украинских воинов больше нети в Курахово: в ВСУ сделали заявление

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытаются "разобрать по камешку" все сооружения в Курахово Донецкой области. При этом преждевременно говорить, что оккупанты полностью вытеснили Силы обороны из города. Бойцы ВСУ держатся в западной части Курахово. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.
Бои за Курахово. Фото из открытых источников
По его словам, сейчас ситуация в Курахово действительно довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся на западной части города, на его западной окраине. В том числе держат электростанцию, которая находится в городе.
В то же время офицер отметил, что украинские войска продолжают уничтожать российскую живую силу и технику, нанося потери и препятствуя продвижению противника.
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